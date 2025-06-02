Galatasaray’a kötü haber: Sözleşmesini uzattı

Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın sözleşmesini 2027'ye uzattığını açıkladı. Laliga ekiplerinden Atletico Madrid, Fransız oyuncusu Antoine Griezmann ile sözleşme tazeledi.

Kırmızı-beyazlılar, Griezmann'ın 2026'da bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını açıkladı.

Griezmann, Madrid ekibiyle 1 Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 İspanya Süper Kupa kazanırken bir kez de Şampiyonlar Ligi finali yaşadı. 34 yaşındaki tecrübeli isim, kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu (197) unvanını elinde bulunduruyor.

Fransız yıldız bu sezon ise 53 maçta 16 gol atıp 9 asist yaptı.

Griezmann, Galatasaray’da sözleşmesi sona eren Dries Mertens’in yerine transfer edilmek isteniyordu.