Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen'de beklenmedik gelişme

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Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen'de beklenmedik gelişme

Galatasaray'da Victor Osimhen için gündem durulmuyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için tüm imkanlarını seferber ettiği golcü oyuncuya daha önce talip olan ve geri adım atan dünya devi yeniden devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Al Hilal'in 45 milyon euroyu bulan teklifini kabul etmemişken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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MANCHESTER UNITED VICTOR OSIMHEN İÇİN YENİDEN DEVREDE

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Osimhen ile daha önce de ilgilenen Manchester United, Nijeryalı yıldız için yeniden devreye girdi ve görüşmelere başladı. Osimhen'in, daha önce Manchester United'dan 12 milyon euro istediği ve şu anda görüşmelerdeki rakamın da aynı olduğu yazıldı.

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