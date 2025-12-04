Futbolseverler, gözlerini Afrika Uluslar Kupası'na çevirmiş durumda. 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya kısa bir süre kala FIFA, oyuncuların milli takımlarına katılması gereken son tarihi açıkladı. Yapılan açıklamada, tarihin 15 Aralık olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DA OSIMHEN ANTALYASPOR MAÇINDAN SONRA GİDECEK

FIFA'nın açıklaması sonrası Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen'in de takımdan ayrılacağı tarih belli oldu. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 13 Aralık'ta Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray mücadelesinin ardından Nijerya Milli Takımı'na katılacak.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile finale kalması halinde tam 4 maçı kaçıracak. Bu maçlar arasında en dikkat çeken olan mücadele ise Süper Kupa'da oynanacak olan Trabzonspor maçı olarak dikkat çekiyor.

İşte o maçlar

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa ve Gaziantep FK

Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor

UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco