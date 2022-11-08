Yıldız isimden Galatasaray'a ihtar

Galatasaray'da kurmaylar derbi galibiyetiyle morallenmişken şoke eden bir gelişme yaşandı. Süper Lig devinin tecrübeli futbolcusunun menajeri, alacakları nedeniyle sarı-kırmızılılara ihtar çekti. Yaşanan gelişme sarı-kırmızılılarda şok etkisi yarattı.

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon forma giyen Erick Pulgar'ın menajeri alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sarı-kırmızılılara ihtar çekmişti. Süper Lig devinde Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt da aynı gerekçeyle bir hamlede bulunmuştu.

Milliyet'in edindiği bilgiye göre; Galatasaray'a ihtar çeken son isim Lucas Torreira'nın menajeri oldu. Uruguaylı orta sahanın menajeri imaj haklarının ödenmemesi sonrası sarı-kırmızılılara ihtar çekti.

Tecrübeli orta sahanın yaşanan bu gelişmenin ardından kulübe karşı herhangi olumlu ya da olumsuz bir tavır sergilemediği kaydedildi.

FIFA'DA 2 DAVA

Galatasaray'ın eski futbolcularından Ryan Babel ile Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılıların alacaklarını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay FIFA'ya şikayet etmişti. Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon 600 bin euroyu, Ryan Babel ise 1 milyon 300 bin euroluk alacağını faiziyle birlikte talep etmişti.

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray sezon başında Lucas Torreira için Arsenal'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmış ve yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş ödeneceği açıklanmıştı.

Galatasaray'dan KAP'A yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

3 SARI KART

Lucas Torreira, Galatasaray'da bu sezon 11 müsabakada forma şansı buldu. 26 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi. Tecrübeli futbolcu 3 sarı kart gördü.