Galatasaray’a Mikautadze’den kötü haber geldi. Lyon’un hocası açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’a Mikautadze’den kötü haber geldi. Lyon’un hocası açıkladı

Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Mikautadze’den kötü haber geldi. Gürcü oyuncunun hocası Sage, transfer konusuna son noktayı koydu.

Galatasaray, ara transferde kadrosuna katmak istediği Mikautadze için kesenin ağzını ardına kadar açtı. Sarı kırmızılılar, Gürcü oyuncu için son olarak 20 milyon euro bonservisle birlikte bonus ödemelerin olduğu bir teklif sundu. Lyon cephesi ise golcü oyuncu için 25 milyon euro istiyor.

Sarı kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Mikautadze’den kötü haber geldi. Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Gürcü yıldızla ilgili açıklama yaptı. Sage, "Georges Mikautadze en azından sezon sonuna kadar Lyon'da kalacak” dedi. Golcü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada takıma sezon başında katıldığına dikkat çekerek ayrılmak istemediğini dile getirmişti.

Mikautadze, bu sezon 25 maçta 966 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 1 asistle oynadı.

Son Haberler
Özbekistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı
Özbekistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı
Çin'den hisse senetlerine büyük destek hamlesi
Çin'den hisse senetlerine büyük destek hamlesi
Trabzonspor transferde atağa kalktı: Rotayı İtalya’ya çevirdiler
Trabzonspor transferde atağa kalktı: Rotayı İtalya’ya çevirdiler
Brent petrol fiyatları düşüşte: ABD’nin petrol stokları artışta (23 Ocak 2025)
Brent petrol fiyatları düşüşte
Berlin Film Festivali’nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak
Berlin Film Festivali’nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak