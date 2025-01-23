Galatasaray’a Mikautadze’den kötü haber geldi. Lyon’un hocası açıkladı

Galatasaray, ara transferde kadrosuna katmak istediği Mikautadze için kesenin ağzını ardına kadar açtı. Sarı kırmızılılar, Gürcü oyuncu için son olarak 20 milyon euro bonservisle birlikte bonus ödemelerin olduğu bir teklif sundu. Lyon cephesi ise golcü oyuncu için 25 milyon euro istiyor.

Sarı kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Mikautadze’den kötü haber geldi. Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Gürcü yıldızla ilgili açıklama yaptı. Sage, "Georges Mikautadze en azından sezon sonuna kadar Lyon'da kalacak” dedi. Golcü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada takıma sezon başında katıldığına dikkat çekerek ayrılmak istemediğini dile getirmişti.

Mikautadze, bu sezon 25 maçta 966 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 1 asistle oynadı.