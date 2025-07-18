Galatasaray'a Napoli'den müjde!

Napoli, Udinese'den Lorenzo Lucca transferini resmiyete döktü. İtalyan ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için Udinese'ye 9 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Napoli ve Udinese arasında Lucca için yapılan anlaşmada 26 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi de yer alıyor.

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Napoli, bonus maddeleriyle (5 milyon euro) birlikte bu transfer için kasasından toplamda 40 milyon euro çıkaracak.

Udinese forması altında geçen sezon 36 maçta süre bulan Lucca, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.

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