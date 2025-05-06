Galatasaray'a Nicolo Zaniolo şoku! İtalyan basını duyurdu

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, morlularda bekleneni veremedi. Çok fazla şans bulamayan kanat oyuncusu son oynadığı mücadelenin ardından İtalya'da adeta gündem oldu.

NICOLO ZANIOLO GALATASARAY'IN PLANLARINI BOZDU!

Serie A'da oynanan Roma - Fiorentina maçında oyuna 61. dakikada dahil olan Nicolo Zaniolo mücadelenin son anlarında hakeme yaptığı itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü. Bu gelişmenin ardından 26 yaşındaki oyuncu için İtalyan basını, Zaniolo'dan büyük bir bonservis geliri bekleyen Galatasaray'ın planlarını bozacak gelişmeyi duyurdu.

Corriere dello Sport, Roma mücadelesinin ardından Zaniolo içi "Fiorentina'daki kariyerinin sonu gibi görünüyor." yorumunu yaptı.