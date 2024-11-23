Galatasaray’a Osimhen için büyük rakip çıktı. Ünlü yorumcu açıkladı

Galatasaray, Napoli’den kiraladığı Osimhen’in bonservisini almak için çabalıyor. Sarı kırmızılılar, golcü oyuncunun bonservisini alabilmek için sponsor arayışlarını sürdürürken özellikle İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Serbest kalma bedeli 75 milyon euro olan golcü oyuncu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Juventus’un golcü oyuncuyu transfer etmek için devreye girme ihtimali bulunuyor.

Eski İtalyan futbolcu ve futbol yorumcusu Daniele Adani, Juventus'un Vlahovic ile yollarını ayırması durumunda bir numaralı tercihinin Victor Osimhen olduğunu açıkladı. Adani, "Juventus forvet değiştirmeye karar verirse bence gidip Osimhen'i alacaklar" açıklamasını yaptı.

Ünlü yorumcu, an itibarıyla Juventus'ta görev yapan Cristiano Giuntoli'nin, Osimhen'i zamanında Napoli'ye kazandıran isim olduğunu da hatırlattı.

Victor Osimhen'in İtalya'da şampiyonluğun nasıl kazanılacağını bildiğini söyleyen Adani, "Vlahovic'in ayrıldığı durumda bana göre bir numaralı tercih Osimhen'dir" dedi.