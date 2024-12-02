Galatasaray’a Osimhen için sürpriz rakip. İtalyan devi devreye girecek

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’a Osimhen için sürpriz rakip. İtalyan devi devreye girecek

Galatasaray’a Osimhen transferinde sürpriz rakip çıktı. İtalyan devinin golcü oyuncu için devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak arayışında. Sponsorlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu transfer için dev rakiplerle de karşı karşıya.

Nijeryalı santrforun adı her gün yeni bir takımla anılırken son olarak İtalyan basını gündeme oturan bir iddiada bulundu.

Bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için bir başka İtalya Serie A ekibi Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü.

Osimhen'in Milan'ın hayallerini süslediği belirtilirken Nijeryalı golcü için İtalyan devinin bir hamlede bulunabileceği ifade edildi.

Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 12 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 915 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu, 9 gol-5 asistlik skor katkısı verdi.

Son Haberler
Google Haritalar'da ‘Hız Tuzağı’ gitti, ‘Polis’ geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor...
Google Haritalar'da ‘Hız Tuzağı’ gitti, ‘Polis’ geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor...
Antik çağın gizemli oyun dünyası! Çocuklar nasıl eğleniyordu? İşin uzmanları anlatıyor...
Antik çağın gizemli oyun dünyası! Çocuklar nasıl eğleniyordu? İşin uzmanları anlatıyor...
Kars eksi 12'yi gördü her yer buz tuttu
Kars eksi 12'yi gördü her yer buz tuttu
Firari patroniçe yakalandı
Firari patroniçe yakalandı
Sakatlanan Abdülkerim Bardakçı’nın durumu belli oldu
Sakatlanan Abdülkerim Bardakçı’nın durumu belli oldu