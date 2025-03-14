Galatasaray'a Osimhen şoku

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Galatasaray'a Osimhen şoku

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için çılgın bir teklif ortaya çıktı.

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olan Victor Osimhen için sarı-kırmızılılar tüm şartlarını zorlarken kötü bir haber geldi.

ÇILGIN RAKAMLAR GÜNDEMDE

Sabah gazetesinin haberine göre İtalyan menajer George Gardi, Osimhen’i Al-Hilal'e götürmek istiyor. Suudi ekip Gardi’nin yönlendirmesiyle Nijeryalı forveti transfer listesinin ilk sırasına yazarken Napoli’nin istediği 75 milyon Euro’luk bonservis bedelini ödemeye hazırlar. Osimhen'in maaşı için yıllık olarak 40 milyon Euro gibi astronomik bir rakam gündemde.

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