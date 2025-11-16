Victor Osimhen Nijerya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Dünya Kupası'na gidebilmek için oynadığı final maçının devre arasında oyundan çıktı.

Yarı final maçında attığı 2 golle Nijerya'yı Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştıran Osimhen'in final karşılaşmasında sakatlık nedeniyle oyundan alındığı belirtiliyor.

OSIMHEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

L'Equipe TV, Osimhen'in sakatlandığını ve devre arasında soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadığını aktardı.

GALATASARAY TEDİRGİN

Milli ara dönüşü zorlu bir maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da yıldız oyuncunun durumu merak ediliyor.