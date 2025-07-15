Galatasaray'a Osimhen'den bir darbe daha! Bütçe yarı yarıya gitti

Galatasaray, 75 milyon euro'luk bonservise çıkmasına karşın Napoli'nin Victor Osimhen konusundaki inadını şu ana kadar kıramadı. Teklifin bu kadar yüksek olması sarı kırmızılıların elinde büyük bir para olmasına yorumlandı. Ancak bu gerçeği yansıtmıyor.

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VICTOR OSIMHEN İÇİN 40 MİLYON EURO BİR FİRMADAN GELECEK



Kulüp içinden alınan bilgilere göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıp buradan büyük bir gelir elde edecek olmasına rağmen elinde 75 milyon euro'luk bir bütçe yok. Peki Napoli'ye bu teklif nasıl yapıldı? Burada devreye sponsor giriyor. Şu ana kadar isminin açıklanmasını istemeyen bir firma sadece Osimhen transferine özel sarı kırmızılılara 40 milyon euro vermeyi taahhüt etti. Kulüp de bu miktarı Napoli'ye peşin ödemeyi önerdi. İtalyan takımının kalan 35 milyon euro için garanti talebi de bu firma tarafından karşılandı. Bankalar Birliği anlaşmasından henüz çıkamayan sarı kırmızılıların garantiyi verme şansı bulunmuyordu. Bu firmadan yardım isteyen sarı kırmızılılar olumlu yanıt aldı. Napoli'ye 40 milyon euro nakit ve 2027'ye kadar iki taksit halinde 35 milyon euro'luk teklif verildi. Napoli ise iki taksiti kabul ederken bunun 2026 yılı içinde verilmesini istedi. Ayrıca Osimhen'in olası satışından pay istediğini de belirtti. Galatasaray gelen yanıt üzerine teklifini değiştirmeyeceğini Serie A takımına iletti.

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Bu durum Galatasaray'a ayrı bir şok yaşattı. Çünkü sponsor firmanın vereceği paranın sadece Osimhen transferi için kullanma şartı vardı. Haziran ayında Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı kırmızılıların kalan transfer bütçesinin 35 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'ın önceliklikli hedefi bir forvet ve giden Fernando Muslera yerine bir kaleciyi kadrosuna katmak. Bunun ardından Inter'den ayrılmak isteyen Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan için uygun şartların oluşması bekleniyor. Ajax'tan Ahmetcan Kaplan da stoper pozisyonunda Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden. Sonuç olarak Galatasaray'ın Osimhen ısrarı sürüyor. Ama transferin olmaması durumunda daha düşük bütçeli alternatif plan üzerinde çalışılıyor.

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