Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber geldi: İmzayı atması an meselesi

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Osimhen’in akıbeti belli oluyor. Sarı kırmızılılar golcü oyuncunun bonservisini almayı çok istese de 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılamak sarı kırmızılılar için imkansıza yakın görülüyor. Öte yandan Osimhen için Manchester United’ın baskısı devam ediyor.

Nijerya basınında çıkan haberlere göre Nijeryalı golcü Manchester United’a imza atmaya çok yaklaştı. Gelen son haberlere göre Osimhen transfer yüzde 95 oranında bitti ve çok küçük pürüzler kaldı.

İngiliz basınında çıkan haberler ise Manchester United Teknik Direktörü Amorim’in Osimhen’i mutlaka kadroda görmek istediğini ortaya koydu. Çıkan haberlere göre Amorim, kadrodaki forvetler Höjlund ve Zirkzee’den beklenen verimi alamadığı için Nijeryalı golcüyü mutlaka kadroda görmek istiyor.

NAPOLİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Osimhen’in bonservisini elinde bulunduran Napoli’den yeni açıklama geldi. İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Giovanni Manna, Sky Sports’a yaptığı açıklamada transfer için çözüm aradıklarını ifade etti. Manna, "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Osimhen Galatasaray’da bu sezon çıktığı 26 maçta 20 gol attı.