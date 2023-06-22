Galatasaray'a Büyükekşi torpili. TFF bunu da yaptı

TFF'nin yeni yabancı kuralındaki güncellemesini açıklamasının ardından yeni açıklanan kural, Galatasaray'a yaradı.

Galatasaray'a Büyükekşi torpili. TFF bunu da yaptı

Editör: Fatma Demirkaya

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023-2024 sezonunda uygulanacak olan hususları açıkladı.

Yeni açıklanan kural Galatasaray'a yaradı.

Buna göre, takımlar 14 yabancı oyuncu transfer edebilecek 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilecek.

Bu durumda Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir, yerli oyuncu statüsünden yararlanabilecek.

Alınan bu karar "Yusuf Demir kararı" olarak tarihe geçecek.

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