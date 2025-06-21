Galatasaray'a piyango: Arabistan'dan isteyen var

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a piyango: Arabistan'dan isteyen var

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Nicolo Zaniolo'ya Suudi Arabistan ve Avrupa'dan teklifler geldi.

Sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirdikten sonra Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Nicolo Zaniolo'ya yeni talipler çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberine göre Nicolo Zaniolo ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yanı sıra İngiltere'den Sunderland ve İspanya'dan Villarreal de ilgileniyor ve futbolcuyu transfer etmek için nabız yokluyorlar.

Zaniolo Fiorentina’da 13 maça çıkmış ve gol katkısı veremeden sezonu tamamlamıştı. Mor Menekşeler, yıldız futbolcunun 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, yarım sezon sarı kırmızılı formayı giydikten sonra sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.

İtalyan futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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