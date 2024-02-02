Galatasaray'a Premier Lig'den 1.90'lık golcü

Cedric Bakambu, İspanya La Liga ekibi Real Betis'e transfer oldu.

Cimbom, bu ayrılık sonrası yeni forvetini İngiltere'de buldu.

Bakambu'nun ayrılığı sonrası hücumu takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Carlos Vinicius'u kiralamak için büyük bir aşama kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Premier Lig'de Fulham formasıyla 16 maça çıkan 1.90 boyundaki golcü, 3 kez gol sevinci yaşadı.

28 yaşındaki futbolcu Fulham'da toplam 48 maçta oynarken, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

2022-23 sezonunda Benfica'dan Fulham'a transfer olan Vinicius, kariyerinde daha önce PSV, Tottenham, Napoli, Monaco, Rio Ave, Anapolis ve Caldense formalarını terletti.

CARLOS VINICIUS KİMDİR?

Brezilya’nın Bom Jesus das Selvas kentinde dünyaya gelen Carlos Vinicius, 28 yaşında, 1.90 metre boyunda.

Futbola Santos’ta başlayan Vinicius, Palmeiras, Real SC, Napoli, Monaco, Benfica, Tottenham ve PSV gibi takımlarda oynamıştır.

Avrupa’da adından söz ettiren Vinicius, Lizbon’da en iyi dönemini geçirmiştir.

Hücumun ortasında etkili olan Vinicius, Portekiz ve Hollanda’da kupa kazanmış ve 2019-2020 sezonunda gol krallığı elde etmiştir. Vinicius, toplamda 50’den fazla gol kaydetmiştir.