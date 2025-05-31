Galatasaray'a Premier Lig'den bedava sağ bek!

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Galatasaray'a Premier Lig'den bedava sağ bek!

Bu sezonu 2 kupa ile tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması da başladı. Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Mario Lemina'nın arkadaşı olan ve sözleşmesi elinde bulunan Nelson Semedo'yu gündemine aldı.

2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları startı verildi.Sarı kırmızılılarda Okan Buruk ilk olarak sağ bek takviyesini istedi.

Başkan ve yönetim bu noktada gündemine İngiltere Premier Lig'den bir ismi aldı.

MARIO LEMINA VE NELSON SEMEDO YENİDEN BİR ARAYA GELEBİLİRLER!

Wolverhampton forması giyen ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanan Nelson Semedo için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını, 31 yaşındaki futbolcunun Wolverhampton sonraki takımı için Galatasaray'ın adını da gündeme getirdi.

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Haberde, Semedo'nun Wolverhampton'dan eski takım arkadaşı Mario Lemina ile yeniden buluşabileceği kaydedildi.

Deneyimli sağ bek ile ayrıca Benfica'nın da ilgilendiği, MLS ve Suudi Arabistan'dan da bazı takımların Semedo'nun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

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