Galatasaray'a Premier Lig'den iki rakip: Hakan Çalhanoğlu!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da orta saha pozisyonu için Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor.

İtalyan deviyle kriz yaşayan milli yıldızın sarı kırmızılılara gelmek istediği öne sürülürken Inter'in beklediği 40 milyon euroluk bonservis bedelinin transferi zora soktuğu belirtildi.

31 yaşındaki yıldızın kulübüyle yaşadığı sorunun Premier Lig kulüplerinin de dikkatini çektiği öğrenildi. Manchester United ve Fulham'ın oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek transferin mali şartlarını sorduğu iddia edildi. Oyuncuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'a transfer olmak istediği konuşulan milli yıldıza FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye elendikleri maçtan sonra takım arkadaşı Lautaro Martinez ve Başkanı Giuseppe Marotta'dan tepki gelmişti.

Martinez, "Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var" diye konuşurken Başkan Marotta ise "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik" demişti.

Martinez ve Marotta'ya sitemde bulunan Çalhanoğlu ise, "Her görüşe saygı duyarım. - özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne- Ama saygı tek taraflı değildir. Liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır" ifadelerini kullanmıştı.