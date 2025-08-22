Galatasaray'a Rabiot ve Pavard'dan haber var

Galatasaray'ın transfer gündemindeki iki Fransız yıldız Benjamin Pavard ve Adrien Rabiot ile ilgili Fransız basınından bir iyi bir de kötü haber geldi.

GALATASARAY PAVARD İÇİN INTER İLE ANLAŞTI

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray ile Inter arasında yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı ve transfer oyuncunun kararına kaldı. Pavard’ın ise Türkiye’ye gelip gelmeme konusunda kararsız olduğu kaydedildi.

RABIOT GALATASARAY'I GERİ ÇEVİRDİ

Öte yandan Galatasaray’ın ilgisini çeken bir diğer Fransız yıldız Adrien Rabiot'nun Marsilya tarafından satış listesine konulmasına rağmen sarı kırmızılı kulübün teklifini kibarca geri çevirdiği belirtildi.

