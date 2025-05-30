Galatasaray’a Ronaldo’yu yedek bırakan golcü: Osimhen’in yerini dolduracak

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Galatasaray’a Ronaldo’yu yedek bırakan golcü: Osimhen’in yerini dolduracak

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımda tutulması için büyük çaba sarf edilen Victor Osimhen’in Suudi Arabistan’a daha sıcak bakması nedeniyle Galatasaray golcü arayışlarına başladı.

Osimhen’in yerini yine dünyaca ünlü bir forvetle doldurmak isteyen Galatasaray’a menajerler oyuncu üstüne oyuncu öneriyor. Sarı-kırmızılılara son olarak PSG ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Portekizli golcü Gonçalo Ramos önerildi.

ENRİQUE'NİN SİSTEMİNE UYMUYOR

Forvet kullanmayan Luis Enrique’nin sistemine uymayan 23 yaşındaki forvetin bu yaz döneminde PSG’den ayrılması bekleniyor. Fransız ekibinin 65 milyon euroya kadrosuna kattığı golcüden en az zararla çıkmayı planlıyor. Genç golcünün de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği biliniyor.

Osimhen transferi dışında astronomik rakamlara çıkmak istemeyen Galatasaray, PSG’yi satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna etmek istiyor. İki takıma rasındaki görüşmelerin Osimhen’in kesin kararını duyurmasının ardından başlaması bekleniyor.

RONALDO’YU YEDEK BIRAKMIŞTI

2022 Dünya Kupası’da yıldızını parlatan Ramos, Portekiz formasıyla Ronaldo’yu yedek bırakıp 11’de başladığı maçta İsviçre’ye 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon ligde 22 maçta 10 gol ve 3 asiste imza atan Ramos, Şampiyonlar Ligi’nde de 11 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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