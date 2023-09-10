Galatasaray'a sağ bek İtalya'dan geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı.

Galatasaray'a sağ bek İtalya'dan geliyor

Galatasaray, Sacha Boey'i takımda tutarken, Leo Dubois'i bonservisiyle satacak.

Transferin son günlerinde bir ve iki transfer yapmak isteyen Cimbom, rotasını İtalya'ya kırdı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'da formasını kaybeden 26 yaşındaki Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın ilk planının Zeki'yi opsiyonuyla birlikte kiralayarak limit konusunda sorun yaşamamak olduğu yazıldı.

Zeki Çelik'in gündeme gelmesinin Sacha Boey'in durumu ile ilgili olduğu kaydedildi.

Galatasaray, Sacha Boey'i bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde oynatıp yıldızını parlatmayı ve 20 milyon euro'nun üstüne satmayı planlıyor.

Ayrıca Boey'in de maaşına yüksek bir zam yapılacağı belirtildi.

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