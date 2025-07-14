Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde iyi haber: Torbası belli oldu

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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde iyi haber: Torbası belli oldu

Galatasaray ve Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi kura çekimine hangi torbadan katılacağı açıklandı.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Ziraat Bankkart’a sevindiren haber geldi. İki takımın da kura çekimine 2. torbadan katılacağı duyuruldu.

15 Temmuz 2025 Salı günü saat 13.00'te Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oldu:

1.Torba: Trentino Itas, Cucine Lube Civitanova, Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zaweiercie, Berlin Recycling Volleys

2.Torba: Sir Sicoma Monini Perugia, PGE Projekt Warsawa, SVG Lüneburg, Ziraat Bankkart, Galatasaray

3.Torba: Knack Roeselare, Volley Haasrode Leuven, Tours VB, VK Lvi Praha, Sporting CB Lisboa,

4.Torba: Halkbank, Asseco Resovia Rzeszow, Montpellier HSC VB, Elemelerden Gelecek Takım, Elemelerden Gelecek Takım

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