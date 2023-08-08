Galatasaray'a Sloven polisinden yeşil ejderha uyarısı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı geçmek için bugün ilk maçı için avantaj kovalayacak. İlk karşılaşmayı Slovenya'da oynayacak olan Sarı Kırmızılı taraftara Yeşil Ejderha uyarısı yapıldı.

Galatasaray'a Sloven polisinden yeşil ejderha uyarısı

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da ülke puanının düşüklüğü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamalarında katılan ve ilk rakibini 2. ön eleme turunda geçen Galatasaray, bugün 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile ilk maçına çıkacak.

'YEŞİL EJDERHALAR' UYARISI
Play-off turuna kalarak gruplara yükselmek isteyen Sarı Kırmızılılar, saha dışında da üstünlüğü eline almak isterken, maç için Ljubjana'ya gidecek Galatasaray taraftarlarına Yeşil Ejderhalar uyarısı yapıldı.

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RİERA'NIN İMZA TÖRENİNİ BASMIŞLARDI
Yapılan uyarıda oldukça fanatik olan Sloven ekibinin taraftarlarının olay çıkarabileceklerine ve bunun için Sloven polisinin de devreye girebileceğinin dikkati çekildi. Yeşil Ejderhalar geçen sezon Albert Riera'nın imza törenini basmış İspanyol teknik direktörü tehdit etmişlerdi.

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