Galatasaray'a şok engel! Frankfurt yasakladı

Kaynak: Haber Merkezi
Eintracht Frankfurt, Galatasaray’ın 20 kişilik delegasyon talebini reddetti. Sarı-kırmızılıların analiz ve sağlık ekibi maçı 90 dakika boyunca soyunma odasından izleyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Galatasaray, maç öncesi delegasyon krizi yaşadı. Alman ekibi, sarı-kırmızılıların 20 kişilik talebini kabul etmedi.

FRANKFURT’TAN ŞAŞIRTAN KARAR

Devler Ligi’nde sahne alacak olan Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanında sürpriz bir engelle karşılaştı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Frankfurt, sarı-kırmızılı ekibin 20 kişilik delegasyon talebini reddetti. Alman ekibi, 10'dan fazla kişinin kulübe arkasında bulunmasını yasakladı.

frankfurt-stadi.jpg

ANALİZ VE SAĞLIK EKİBİ MAÇI DIŞARIDAN TAKİP EDECEK

Kararın ardından Galatasaray’da analiz ekibi, fizyoterapistler, ikinci doktor ve iletişim sorumluları yedek kulübesinin arkasında yer alamayacak. Bu kişiler, 90 dakika boyunca maçı soyunma odasından takip edecek.

