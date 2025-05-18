Galatasaray'a tarihi gelir! İnanılmaz rakam

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam konuk edeceği Kayserispor karşısında alacağı puanla şampiyonluğu garantilemenin hesaplarını yapıyor. Üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşacak olan sarı kırmızılıların bu başarısı kulübe maddi getiri olarak büyük kaynak sağlamaya da devam ediyor.

Galatasaray; Süper Lig'e katılım bedeli, performans payı, geçmiş şampiyonluklar, ilk 6 sıra, galibiyet-beraberlik primleri ve yayın geliri kalemleri toplandığında TFF'den 300 milyon lirayı aşacak bir ödül alacak. Bu prim geçen yıl 266 milyon liraydı.

GALATASARAY 5 MİLYAR LİRAYI AŞABİLİR

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cimbom, önümüzdeki sezon 32 takımlı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için sadece ayakbastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro alacak. Bu rakam dünkü kurla 800 milyon Türk Lirası'nı aşıyor. Naklen yayın havuzu ve puan gelirleriyle rakam katlanacak.

Yeni sezon kombinelerinden elde edilen gelir 2 milyar lirayı geçti. 5 yıldızlı yeni formalar ve 25'inci şampiyonluk ürünleri ile GS Store'ların da rekor kırması bekleniyor.

Halen 80 milyon euro seviyesinde olan reklam ve sponsorluk gelirlerinin de katlanması bekleniyor.

Bu yolda ilk adım yeni forma göğüs sponsoru oldu: Next Level. Gelir 10 milyon euro. Tüm kalemler toplandığında gelir 5 milyar lirayı aşabilir.