Galatasaray'a Tete müjdesi. İddialar asılsız çıktı

Galatasaray’ın sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete için, oyuncunun eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından herhangi bir dava açılmadığı belirtildi.

KAYNAK: DHA
Galatasaray'a Tete müjdesi. İddialar asılsız çıktı

Tete, FIFA’nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran’a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti.

Bonservissiz olarak Galatasaray’a imza atan Tete için Shakhtar’ın sarı-kırmızılılara bir dava açtığı iddia edildi.

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Galatasaray’a herhangi bir dava dosyası gelmediği, davanın açılmış olması halinde FIFA'dan sarı-kırmızılılara bildirim gelmesi gerektiği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre böyle bir bildirimin de olmadığı öğrenildi.

Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili hiçbir pürüzün bulunmadığı ifade edilirken, futbolcuyu transfer ederken tüm detayların ele alındığı kaydedildi.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maçta görev aldı.

(DHA)

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