Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti! Bright Osayi-Samuel'in geleceği netleşti

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Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti! Bright Osayi-Samuel'in geleceği netleşti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in, bir süredir Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkmıştı. Yıldız oyuncu için, bu kez ortaya çok farklı bir iddia atıldı.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel ile bir süredir görüşmeler yürütse de anlaşma henüz sağlanamadı. Hatta bazı kaynaklar Nijeryalı'nın, Galatasaray'a transfer olacağını iddia etmişti. Ancak son gelişmeler Osayi-Samuel'in, Ada'ya transfer olacağı yönünde şekillendi.

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BRIGHT OSAYI-SAMUEL İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Crystal Palace, Osayi-Samuel ile sürdürdüğü görüşmelerde mesafe katetti. Ayrıntılarda, Crystal Palace, deneyimli sağ beke sarı-lacivertlilerde kazandığı yıllık maaşın yüzde 50 fazlasını önerdi ve oyuncuya 4 senelik sözleşme teklif etti.

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'i 2020-2021 sezonunun devre arasında QPR'dan sadece 508 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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