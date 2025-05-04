Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti! Bright Osayi-Samuel'in geleceği netleşti

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel ile bir süredir görüşmeler yürütse de anlaşma henüz sağlanamadı. Hatta bazı kaynaklar Nijeryalı'nın, Galatasaray'a transfer olacağını iddia etmişti. Ancak son gelişmeler Osayi-Samuel'in, Ada'ya transfer olacağı yönünde şekillendi.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Crystal Palace, Osayi-Samuel ile sürdürdüğü görüşmelerde mesafe katetti. Ayrıntılarda, Crystal Palace, deneyimli sağ beke sarı-lacivertlilerde kazandığı yıllık maaşın yüzde 50 fazlasını önerdi ve oyuncuya 4 senelik sözleşme teklif etti.

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'i 2020-2021 sezonunun devre arasında QPR'dan sadece 508 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.