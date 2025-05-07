Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti! Yeni takımını İngilizler duyurdu

Bir süredir Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayıp, imzalamayacağı merak konusu olan Birght Osayi-Samuel için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'a gideceği iddiaları gündemde dolaşan yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL ADA'YA GİDİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Crystal Palace, Bright Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardı. Haberde, İki tarafın büyük oranda anlaştığı ve 28 yaşındaki oyuncunun yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı belirtildi. Osayi-Samuel'in 4 sezonluk imza atacağı da kaydedildi.