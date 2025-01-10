Galatasaray’a transferde büyük rakip çıktı. Takasta kullanacaklar

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızla devam ederken uzun süredir ilgilenilen yıldız oyuncu için flaş bir iddia geldi. Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı isteyen sarı-kırmızılı ekibe İtalya'dan rakip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Napoli forması giyen Kvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak için Skriniar'ı takasta kullanmayı teklif edecek.

Ancak Napoli, tecrübeli savunmacının maaşını yüksek bulduğu için henüz bu teklife yeşil ışık yakmadı.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar, Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu.