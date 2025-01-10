Galatasaray’a transferde büyük rakip çıktı. Takasta kullanacaklar

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Galatasaray’a transferde büyük rakip çıktı. Takasta kullanacaklar

Galatasaray’ın transferdeki en önemli hedeflerinden Milan Skriniar konusunda kötü haber geldi. Çıkan son haberlere göre PSG tecrübeli savunmayı takasta kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızla devam ederken uzun süredir ilgilenilen yıldız oyuncu için flaş bir iddia geldi. Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı isteyen sarı-kırmızılı ekibe İtalya'dan rakip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Napoli forması giyen Kvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak için Skriniar'ı takasta kullanmayı teklif edecek.

Ancak Napoli, tecrübeli savunmacının maaşını yüksek bulduğu için henüz bu teklife yeşil ışık yakmadı.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Skriniar, Fransız ekibinde bu sezon 5 maçta süre buldu.

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