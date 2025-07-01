Galatasaray'a transferde şoke eden yanıt!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağ bek mevkinde Elias Jelert ve Przemyslaw Frankowkski, özellikle Avrupa için hazırlanan Cimbom'da beklentilerin altında kalıyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda yaz döneminde renklerine bağlamak üzere sağ bek transferine yöneldi.

JUVENTUS'TAN GALATASARAY'A RET!

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki Alberto Costa için kulübü Juventus ile görüşme gerçekleştirdi. İtalyan ekibi, Cimbom'u reddederek oyuncunun takımda kalacağını belirtti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın sağ bek transferi için oluşturduğu liste doğrultusunda Serie A'dan başka takımlar ile görüşeceği belirtildi.