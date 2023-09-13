Galatasaray'a transferi olaylı olmuştu. Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig’de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala son şampiyon Galatasaray’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre Sarı-kırmızılılar Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNEBİLİR

27 yaşındaki forvet oyuncusunun eski takımı Gaziantep FK'ya transfer olabileceği ifade edildi.

TRANSFERİ YÜZÜNDEN CEZA ALMIŞLARDI

Galatasaray 2020 yılında Rizespor’la olan sözleşmesini tek taraflı sonlandıran Oğulcan Çağlayan’ı kadrosuna katmış ancak Karadeniz ekibinin şikayeti üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Oğulcan Çağlayan’a Çaykur Rizespor ile sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle 6 maç ceza ve 1.2 milyon Euro para cezası vermişti.