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Türk statüsünde oynayıp oynamayacağı tartışılırken Yusuf Demir'den flaş Avusturya paylaşımı

Galatasaray'ın Türk statüsünde oynatmak için girişimlerini sürdürdüğü Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'ndan yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:12
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Galatasaray'a transferinden sonra Türk statüsünde oynayıp oynayamayacağı tartışma konusu olan Yusuf Demir için girişimler sürüyor.

Türk statüsünde oynayıp oynamayacağı tartışılırken Yusuf Demir'den flaş Avusturya paylaşımı
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Galatasaray, Avusturya vatandaşı olan ve Avusturya Milli Takımı'nda forma giyen Yusuf Demir'i Türk statüsünde oynatmak isterken, Başkan Dursun Özbek de Türk Milli Takımı'nın da genç oyuncudan yararlanabileceğini ileri sürmüştü.



Özbek, "Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz çok genç bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum" demişti.
Oysa Yusuf Demir'in Avusturya Milli Takımı'nı seçmesi ve oynaması nedeniyle FIFA kurallarına göre Türk Milli Takımı'nda oynama şansı bulunmuyor.
Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi de, Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Tartışmalar sürerken Yusuf Demir'den Avusturya paylaşımı geldi.
19 yaşındaki futbolcu Avusturya Milli Takımı antrenmanında diğer futbolcularla çekilen bir fotoğrafını gülücük emojisiyle paylaştı.

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