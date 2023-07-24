Galatasaray'a trasnfer olan Zaha'nın diz çökmemesinin sebebi belli oldu

2 sezon öncesinde West Bromwich Albion maçı öncesinde diz çökmeyen Wilfried Zaha'yı herkes "diz çökmeyen adam" olarak tanıyor.

Galatasaray'a trasnfer olan Zaha'nın diz çökmemesinin sebebi belli oldu

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Wilfried Zaha İngiltere'de "diz çökmeyen adam" diye tanınıyor.

Premier Lig'de siyahlara yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için futbolcular maç öncesi diz çökme eylemini, bir ritüel haline getirdi ama Zaha siyah olmasına rağmen bu eyleme katılmadı.
Yıldız futbolcu iki sezon önce İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Crystal Palace'ın West Bromwich Albion'u konuk ettiği maç öncesi diz çökmemişti.

Nedenini de şöyle açıklamıştı.
"Bu yaptığımız şey benim için yeterli değil." diyen Zaha, "Diz çökmenin artık bir maç önü rutinine dönüştüğünü hissediyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hâlâ ırkçı tacizlere maruz kalıyor ve bu durum bunu değiştirmiyor."

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