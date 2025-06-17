Galatasaray'a Victor Osimhen için kötü haber! Dünya devi talip oldu

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen için yeni bir iddia gündeme geldi. Dünyaca ünlü golcüye Ada'dan talip çıktı.

VICTOR OSIMHEN İÇİN LIVERPOOL DEVREDE

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcu için devreye giren son takım Liverpool oldu. Merseyside ekibinin, Osimhen için Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı anlaşmaya dahil etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Osimhen'in şu anda Liverpool için ana hedef olmadığı ancak İngiliz ekibinin Osimhen'in durumunu değerlendirdiği yazıldı.

Napoli'nin teknik direktör Antonio Conte'nin istediği Darwin Nunez ve Federico Chiesa için Liverpool ile temas kurduğu ve bu temaslarda Osimhen'in adının gündeme geldiği kaydedildi. Liverpool'un yaşanan bu gelişmelerin ardından Osimhen tarafıyla da temas kurduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Osimhen'in geleceğindeki ana faktörün Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olduğu ve bu durumun transfer için bir avantaj sağlayabileceği aktarıldı. Golcü oyuncunun, maaş talebinin transferi engelleyebilecek bir faktör olduğu ancak Liverpool'un Nunez ve Chiesa'yı takımdan göndermesi durumunda 15 milyon sterlinlik bir bütçe açabileceği kaydedildi.

Liverpool ile Osimhen arasındaki durumun henüz erken bir aşamada olduğu ve anlaşmanın şu an için uzak bir ihtimal olduğu belirtildi.