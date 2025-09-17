Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Eintracht Frankfurt maçına saatler kala...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına yarın (perşembe) Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak olan Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Cimbom'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, bu sabah yapılan antrenmana da katılmadı.

Galatasaray'da Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

KARARI SAĞLIK HEYETİ VERECEK

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra yoğun tedavi süreci geçiren ve ayak bileğindeki ağrıları devam eden ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel program uygulanan yıldız futbolcunun, Almanya'ya götürülmesi konusunda son kararı sağlık heyeti verecek.

