Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Eintracht Frankfurt maçına saatler kala...

Galatasaray'da Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

KARARI SAĞLIK HEYETİ VERECEK

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra yoğun tedavi süreci geçiren ve ayak bileğindeki ağrıları devam eden ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel program uygulanan yıldız futbolcunun, Almanya'ya götürülmesi konusunda son kararı sağlık heyeti verecek.

