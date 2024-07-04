Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, futbol takımının sol kol forma sponsorluğu için Arkham Intelligence ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Arkham Intelligence Inc. arasında Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sol kol reklamında Arkham markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonundan başlamak ve 2 sezon için geçerli olmak üzere yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için toplam sponsorluk bedeli 3 milyon 700 bin avro+KDV olarak belirlenmiştir." denildi.