Galatasaray'a yeni sponsor

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray, Arkham Intelligence ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, futbol takımının sol kol forma sponsorluğu için Arkham Intelligence ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Arkham Intelligence Inc. arasında Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sol kol reklamında Arkham markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonundan başlamak ve 2 sezon için geçerli olmak üzere yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için toplam sponsorluk bedeli 3 milyon 700 bin avro+KDV olarak belirlenmiştir." denildi.

İlgili Haberler
Konyaspor'un transferdeki gizli kahramanını açıkladı
Ünlü iş adamı Ali Koç'un koltuğuna gözünü dikti
Son Haberler
EURO 2024'te çeyrek final heyecanı Yeniçağ'da Spor
EURO 2024'te çeyrek final heyecanı Yeniçağ'da
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler CHP’de kurultay için harekete geçti. Bomba iddia Gündem
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler CHP’de kurultay için harekete geçti. Bomba iddia
Konyaspor'un transferdeki gizli kahramanını açıkladı Spor
Konyaspor'un transferdeki gizli kahramanını açıkladı
Kahveyi sel götürürken hiçbir şey olmamış gibi okey oynadılar Gündem
Kahveyi sel götürürken hiçbir şey olmamış gibi okey oynadılar
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji il il sıraladı. Bu saatlere dikkat Gündem
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji il il sıraladı. Bu saatlere dikkat
Çöp ev baskınında polis yaralandı Yerel Haberler
Çöp ev baskınında polis yaralandı
Motosiklet tutkunları kaza yaptı Gündem
Motosiklet tutkunları kaza yaptı