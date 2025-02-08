Galatasaray’a yeni transferiyle anlaştı: İşte ayrıntılar…

Galatasaray ara transferde kadrosuna bir oyuncu daha katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile sözleşme konusunda anlaştı.

Polonya basınında çıkan haberlere göre, oyuncu ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre sözleşmenin 1 yıl uzatılması için opsiyon da yer alıyor.

Öte yandan Galatasaray ile Lens arasında Polonyalı oyuncunun bonservisi için görüşmeler devam ediyor. Gelen son bilgilere göre sarı kırmızılıların tecrübeli sağ bek için yaptığı 7 milyon euroluk teklifi reddedildi.

Bu sezon Lens formasıyla 21 resmi maçta 5 gol ve 2 asist yapan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

Frankowski, Lens'in Nice ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştı.