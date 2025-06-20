Galatasaray'a Zaniola için cazip transfer teklifi

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Galatasaray'a Zaniola için cazip transfer teklifi

Al-Nassr, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeli teklif edecek.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor.

30 MİLYON EURO ÖNERİSİ

Tuttomercato'nun haberine göre İtalyan yıldız için sarı kırmızılıların kapısını çalacak olan Al Nassr rekor bir bonservis bedeli olarak 30 milyon euro önerecek. Son olarak Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Zaniola için bir teklif gelmedi.

2023 yılının Şubat ayında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo; Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralık olarak forma giydi. Yeni sezonda Galatasaray kampına katılması beklenen oyuncunun transfer olmaması durumunda Okan Buruk tarafından değerlendirilecek.

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