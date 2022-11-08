﻿Derbide görev yapan top toplayıcı çocuk PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görevli Mert Efe Batmaz'ın da PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
Karşılaşmanın son bölümünde Mert Efe Batmaz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'le tartışma yaşamıştı.
İşte o açıklama;
''GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''
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