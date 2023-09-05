Galatasaray'da 2 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois'in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan haberde dün Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini açıklayan Galatasaray'ın kontejandan yer açabilmek için iki Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois'yla yollarını ayıracağı belirtildi.

Haberde Avrupa'nın büyük liglerinde Transfer döneminin kapanması nedeniyle iki futbolcunun da Süper Lig ekiplerine kiralanmasının planlandığı belirtildi.

Bu sezon Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö Galatasaray formasıyla 3 maçta süre aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, 4. haftadaki Alanyaspor maçının ardından Fredrik Midtsjö transferi için açıklamalarda bulunmuştu.

Osman Özköylü transfere ilişkin şunları kaydetti, "Biz oyuncunun geleceğini düşündük fakat farklı bir gelişme oldu. Kendisinin tesisteki odasını bile hazırlamıştık. Antrenmanlara da katılmasını bekliyorduk. Anlaşmazlık çıktı mı bilmiyorum ama gerekirse farklı alternatiflere bakacağız."