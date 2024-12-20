Galatasaray’da 2 oyuncunun bileti kesildi. Zararına da olsa gönderilecek

Galatasaray’da 2 oyuncu için zararına da olsa satış kararı çıktı. Sarı kırmızılılarda Nelsson ve Ziyech’in kesin olarak gönderileceği dikkat çekti.

Ancak Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre Nelsson’un değerinin düşmesi dikkat çekti. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Danimarkalı savunmacı için 14 milyon euroyu gözden çıkarsa da teklif reddedilmişti.

Danimarkalı tecrübeli futbolcu için iki sene önce İspanyol ekibi Sevilla’dan 14 milyon euro teklif alsa da bunu kabul etmeyen sarı-kırmızılı yöneticilerin şimdi bu rakamın çok altına oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi. 2021’de Kopenhag’dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan 26 yaşındaki futbolcunun son dönemde kulübeye mahkum kalması, şans bulduğu maçlarda da beklentilerin uzağında olması nedeniyle değeri adeta dip yaptı.

Danimarka Milli Takımı’nda oynamasına rağmen tecrübeli futbolcunun, Sanchez-Abdülkerim ikilisini geçememesi nedeniyle Galatasaray’da yedek kalmasıyla beraber istenen tekliflerin gelmemesi planları bozdu. Aslan’da Hakim Ziyech ile beraber bileti kesilen bir başka isim olan Nelsson’un satışı için bu nedenle çeşitli formüller arandığı öğrenildi.

Buna göre Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyu düşük teklifler gelmesi halinde ocakta üst düzey liglerden oynayacağı bir takıma kiralık vermeye sıcak bakıyor. Diğer taraftan bonservis konusunda oyuncunun Kopenhag’dan alındığı bedel olan 7 milyon euronun altına satılmaması kararının alındığı belirtildi.