Galatasaray'da 5 ayrılık resmen açıklandı!

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Galatasaray'da 5 ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda çok sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 5 yabancı oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte o isimler...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, play-off yarı final serisinde ÇBK Mersin'e 2-0 yenilerek sezonu kapatmıştı. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, tam 5 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

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GALATASARAY'DA 5 AYRILIK BİRDEN!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Cecilia Zandalasini, Li Yueru, Julie Vanloo, Anete Steinberga ve Jisu Park ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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