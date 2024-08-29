Galatasaray'da 5 imza birden. Yeni transferler için tören yapıldı

Galatasaray, kadın voleybol takımına yaptığı 5 transfer için imza töreni düzenledi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, beş oyuncu ile sözleşme imzaladı. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularından Ann Kalandadze, Katarina Lazovic, Britt Bongaerts, Eline Timmerman ve Ceylan Arısan’ın imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamaya göre imza atan voleybolcular şunları söyledi:

Katarina Lazovic: “Öncelikle burada yeniden Galatasaray ile birlikte olduğum için çok mutluyum. Geçen sezondan çok iyi bir tecrübeye sahibim. Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm taraftarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum geçen sene gösterdikleri sevgi sebebiyle. Bu sene de kulübümüzün başarısı için her şeyimizi ortaya koyacağız.”

Eline Timmerman: “Öncelikle Galatasaray’a burada oynamama fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Tabii ki sezonla ilgili ilk hedefimiz Challenge Cup olacak. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Oldukça yoğun bir antrenman temposu içerisindeyiz. Buradaki hedefimiz yeni sezonla ilgili Türkiye ve Avrupa Ligi’ndeki önemli rakiplere karşı iyi performans sergilemek ve olabildiğince yüksek sıralamayla bitirmek olacak.”

Ann Kalandadze: “Öncelikle çok heyecanlıyım. Galatasaray dünyaca ünlü bir kulüp. Bu logoya sahip bir tişörtü üzerime giymekten dolayı çok mutlu ve gururluyum. Yeni sezon için çok sıkı çalışıyoruz hedeflerimiz var. Bu hedefler kapsamında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.”

Britt Bongaerts: “Galatasaray’ın parçası olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bundan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Buradan taraftarlara gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Oldukça sıkı bir kamp programımız var. Yeni sezon hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştirmek için sıkı şekilde çalışıyoruz.”

Ceylan Arısan: “Ben de Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Şu anda hazırlık sürecimiz çok iyi geçiyor. Genç ve dinamik bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Enerjimizi, ruhumuzu ve uyumumuzu sahaya yansıttığımız sürece bu sezon hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Umarım hepimiz için sağlıklı, çok güzel, başarılı bir sezon olur.”