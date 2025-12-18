Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Ahmed Kutucu ilk yarıda sarı kırmızılıları öne geçiren golü attı.

YİNE BİR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'DE ŞANS BULDU

Son olarak geçtiğimiz sezonun son hafta karşılaşmasında Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıkan Ahmed Kutucu bir kez daha İstanbul ekibine karşı oynanan maçta Okan Buruk'tan formayı teslim aldı.

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA GOLLE TANIŞTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında topla birlikte ceza sahası içerisine giren Ahmed Kutucu düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 25 yaşındaki kanat forvet Galatasaray formasıyla yaklaşık 1 yıl sonra gol sevinci yaşadı.