Galatasaray'da ayrılığı başkan açıkladı! Dünya yıldızı gidiyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata için ayrılık kapıya dayandı. Yeniden İtalya'ya dönmesi beklenen dünya ünlü golcü için resmi bir açıklama geldi.

COMO'DAN ALVARO MORATA AÇIKLAMASI

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Sky Sport 24'e verdiği röportajda, kulüplerinin transfer listesinde yer alan Alvaro Morata'nın durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ancak bonservisi Milan'da bulunan Morata için Suwarso, "Morata için ne eksik? Sadece onun burada olması (gülerek). Gerçekten ne eksik? Bilmiyorum, bu Milan ve Galatasaray arasında. Bizim Milan ve oyuncuyla anlaşmamız var, şimdi Milan'ın Galatasaray ile konuşması gerekiyor ve umarız Morata en kısa sürede burada olur," ifadelerini kullandı.

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Como, hem Milan hem de oyuncuyla prensipte anlaşmış durumda. Ancak Morata'nın mevcut kiralık sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi için Galatasaray'ın da onayı gerekiyor.

Basında yer alan başka iddialara göre; Osimhen'in henüz takıma katılmaması, Icardi'nin de uzun sakatlığının ardından hemen maçlara başlayamayacak olması nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Morata'nın takımda kalması yönünde rapor sundu.

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