Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdular! Gabriel Sara kasayı doldurup gidiyor: İnanılmaz rakam

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda orta sahada adeta maestro rolüne bürünmüştü. Performansıyla göz dolduran Gabriel Sara, Galatasaray'a büyük bir bonservis kazandırarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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GABRIEL SARA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray, dış transferde Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirirken, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'yı elden çıkarmaya sıcak bakmazken oyuncu için gelen astronomik teklif, kararı yeniden gözden geçirmeye neden oldu.

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GABRIEL SARA İÇİN 30 MİLYON EURO

Akşam'da yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland, Gabriel Sara için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Haberin detaylarında Gabriel Sara'nın İngiltere'de top koşturmaya sıcak baktığı ancak Galatasaray'ın ikna edilmesi gerektiği vurgulandı.

Sarı-kırmızılıların, 30 milyonluk teklifin yukarı yönlü revize edilmesini talep edeceği ve transferin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı kaydedildi. Bu kapsamda Gabriel Sara'nın yeni sezonda kariyerini tekrardan İngiltere'de sürdüreceği dile getirildi.

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45 MAÇA ÇIKTI

Gabriel Sara, Galatasaray ile geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 45 resmi maçta boy gösterdi. Deneyili orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ve 10 asist üretmeyi başardı.

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