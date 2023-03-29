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Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı

Galatasaray'da Ataman Güneyligil dönemi sona erdi. Yeni başantrenör belli oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:14
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Galatasaray'da ayrılık açıklandı

Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
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Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray HDI Sigorta'da 2015-2016 sezonundan bu yana başantrenörlük görevini sürdüren Ataman Güneyligil, sezon sonu itibarıyla görevinden ayrılıyor.
Ataman Güneyligil'in konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Bir ay önce yönetimimizle önümüzdeki sezon takımın başında olmayı düşünmediğimi paylaştım. Şimdi sezon sonuna kadar takımımın konsantrasyonunu bozacak her şeyden uzak duracağımı bilmenizi istiyorum."
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımının yeni başantrenörü belli oldu. Voleybolun Sesi'ne göre son olarak Almanya Kadınlar Voleybol Ligi (1. Bundesliga Frauen) ekiplerinden SC Potsdam'ı çalıştıran İspanyol antrenör Guillermo Naranjo Hernandez, önümüzdeki sezon Galatasaray HDI Sigorta'nın başantrenörlüğünü üstlenecek.
2013 yılında Almanya Ligi ekiplerinden Allianz MTV Stuttgart takımı ile başantrenörlük kariyerine başlayan Hernandez; 2017/18 sezonunda Romanya ekibi CSM Targoviste ve 2018/2019 Polonya ekibi Enea PTPS Pila takımlarından başantrenörlük yaptı.
2018-2019 yılından itibaren SC Potsdam'ı çalıştıran Hernandez, iki kez Almanya Süper Kupası ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2018-2021 yılları arasında Yunanistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran İspanyol antrenör, 2022 yılından itibaren Romanya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstleniyor.
Guillermo Naranjo Hernandez, Yunanistan ile 2018 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanmıştı.

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