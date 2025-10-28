Ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya başlıyor.

Fanatik'in haberine göre; yönetimin ilk tasarrufu, beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir konusunda oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 22 yaşındaki futbolcusu, bu sezon 1 dakika bile süre alamadan takıma veda etmeye hazırlanıyor. Avusturya doğumlu kanat oyuncusunun, devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.

6 MİLYON EURO'LUK YATIRIM KARŞILIK BULAMADI

Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir’i 2022-2023 sezonunda Rapid Wien’den 6 milyon euro bonservisle transfer etmişti. Ancak genç oyuncu, beklentilerin gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz sezon Basel’e kiralanan Demir, geri dönüşünün ardından da Okan Buruk’un planlarında yer bulamadı.

YÖNETİM YENİ GENÇLERİN PEŞİNDE

Galatasaray kurmaylarının, devre arasında Yusuf Demir’in yerine daha verimli bir genç oyuncu takıma kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Demir’in, Süper Lig’de süre almadan takımdan ayrılan en yüksek bonservisli oyunculardan biri olacağı öne sürülüyor.