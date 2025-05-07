Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Fernando Muslera'nın en yakını bizzat açıkladı

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Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Fernando Muslera'nın en yakını bizzat açıkladı

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera için beklenen son gerçekleşiyor. Yıldız oyuncunun, en yakınındaki isimden açıklama geldi. İşte Fernando Muslera haberinin detayları...

Galatasaray'da 14 yıldır kaleyi koruyan ve sözleşmesi önümüzdeki ay sonunda sona erecek olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın takımda kalıp, kalmayacağı merak konusuydu. Tecrübeli ismin geleceği sonunda netlik kazandı.

FERNANDO MUSLERA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Fernando Muslera'nın yakın arkadaşlarından Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, 39 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını resmen açıkladı. Ruglio, sarı-kırmızılılar tarafından Muslera'ya yeni sözleşme teklif edildiğini belirtti.

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İşte Ignacıo Ruglio'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Uruguay'a her geldiğinde görüşüyoruz. Rakamları bilmiyorum ama kontrat yenilemek için aldığı tekliflerin çok büyük olduğunu biliyorum."

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