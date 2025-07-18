Galatasaray'da ayrılık! Rennes ile anlaşma tamam

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı ancak beklentilerinde altında kalması nedeniyle gözden çıkardığı Przemyslaw Frankowski'yi kiralamaya hazırlanıyor.

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Ligue 1 ekibi Rennes Galatasaray ile temasa geçerek Frankowski'nin yıllık bütün maliyetini karşılamayı ve kiralama ücreti ödemek istediklerini iletti.

Sarı kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakarken transfer 30 yaşındaki Polonyalı sağ bekin kararına kaldı. Eğer Frankowski de ikna olurse Rennes'de 1 yıllığına kiralık olarak forma giyecek.